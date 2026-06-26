Правительство РФ спишет Волгоградской области 2,1 млрд руб. долга

Волгоградской области спишут 2,1 млрд руб. по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение № 1467-р подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгограду "простят" 2,1 млрд руб. бюджетного долга

Фото: Марина Окорокова Волгограду "простят" 2,1 млрд руб. бюджетного долга

Фото: Марина Окорокова

«Объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов в проекты модернизации ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов и поддержку организаций, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами», — говорится в документе.

Помимо Волгоградской области, долговую нагрузку снизят еще семи регионам — Удмуртской Республике, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областям. Общая сумма списания — более 48 млрд руб.

Марина Окорокова