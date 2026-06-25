Пензенская полиция опровергла фейк о принудительном задержании для отправки на СВО

Пензенские правоохранители назвали фейком распространившуюся в интернете видеозапись с задержанием мужчины якобы для отправки в зону СВО. В УМВД России по региону заявили, что видео «не соответствует действительности и носит ложный характер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В УМВД по Пензенской области назвали ложным видео с «мобилизацией» на улице

Фото: УМВД России по Пензенской области В УМВД по Пензенской области назвали ложным видео с «мобилизацией» на улице

Фото: УМВД России по Пензенской области

По официальным данным, на видео показаны следственные действия сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Бековскому району. В полиции уточнили, что 24 июня этого года правоохранители разыскивали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней (ч. 3 ст. 131 УК РФ).

«Призываем пользователей социальных сетей, представителей СМИ и блогосферы использовать только достоверные источники информации, не допускать распространения непроверенных сведений», — отметили в региональном УМВД, уточнив, что за распространение фейков предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Ранее власти Пензенской области опровергли сообщения о принудительной мобилизации местных жителей. Региональный военком Андрей Сурков по поводу распространившихся в сети сведений о том, что мужчин забирают прямо на улице для подписания контракта с Минобороны РФ, заявил, что план по набору бойцов выполняется за счет добровольцев. При этом силовое ведомство и МВД регулярно проводят рейды по розыску уклоняющихся от призыва, не вставших на воинский учет и самовольно покинувших службу.

Марина Окорокова