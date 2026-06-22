Московское госпредприятие к 2029 году отреставрирует Астраханский кремль

Минкульт РФ определил подрядчика для реставрации Астраханского кремля. Контракт стоимостью 615,7 млн руб. заключили с ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ) из Москвы. Начальная максимальная цена контракта составляла только на 90,7 тыс. руб. больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Финансирование проекта будет осуществляться из федерального бюджета. Авансовый платеж составит 50% от суммы контракта. Средства поступят траншами — по 153,9 млн руб. в 2026 и 2027 годах, 307,85 млн — в 2028-м. Обеспечение исполнения обязательств установлено в размере 154 млн руб. Подрядчик обязан привлечь субъекты малого предпринимательства на долю не менее 30% от общего объема работ.

В рамках контракта центру предстоит подготовить проектную документацию и отреставрировать исторические строения общей площадью 2,5 тыс. кв. м. Наиболее затратным объектом станет Пречистенская колокольня начала XX века: на нее заложено 251 млн руб. Восстановление Никольской надвратной церкви оценено в 99 млн руб.

Остальные средства распределены между пятью башнями кремлевского ансамбля XVI века, капитальный ремонт которых не проводился более 50 лет. Самая дорогая — Крымская, на которую выделено около 65 млн руб., затем Артиллерийская (Пыточная) — около 59 млн. На Житную и башню Красных ворот предусмотрено по 49 млн, а на Архиерейскую — порядка 45 млн руб.

Завершить все работы и передать права на проектную документацию в собственность РФ исполнитель обязан до 23 ноября 2028 года. Согласно контракту, гарантия составит пять лет.

Нина Шевченко