Доходы ТФОМС Саратовской области в 2025 составили почти 50 млрд рублей

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Саратовской области выявил нецелевое расходование средств в 35 медицинских учреждениях. Руководитель фонда Сергей Заречнев отчитался о работе за прошлый год на заседании регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Заречнев

Фото: Саратовская областная Дума Сергей Заречнев

Фото: Саратовская областная Дума

В 2025 году доходы ТФОМС составили 48,5 млрд руб., что на 15,3 % выше поступлений 2024 года, рассказал господин Заречнев. Из низ 145,2 млн руб. — доход от страховых медицинских организаций и медицинских организаций по результатам контроля качества медицинской помощи, 24,5 млн руб. — поступление нецелевых средств от медицинских организаций, выявленных по результатам проверок, 7,4 млн — другие штрафы и санкции по результатам проверок медорганизаций.

Жители других регионов лечились в Саратовской области на 524,4 млн руб. При этом сами саратовцы получали помощь в других субъектах на 1,5 млрд руб. Это на 9 % больше, чем было в 2024 году.

По итогам проверок объемов, сроков, качества и условий помощи по ОМС оплату сократили на 416 млн руб. по результатам медико-экономической и качественной экспертиз, а штрафы составили 8,18 млн руб. Чаще всего нарушения касались неверного заполнения реестров счетов, отсутствия или неполноты медицинской документации, а также невыполнения, задержек или низкого качества диагностики и лечения, которые были необходимы пациенту, включая результаты обследований, консультации специалистов и дневниковые записи, по которым можно отследить динамику состояния застрахованного.

На 1 января 2026 года просроченные долги больниц и поликлиник, подведомственных региональному Минздраву, достигли 125,6 млн руб. В 2025 году территориальный фонд ОМС провел 87 проверок целевого использования средств ОМС в медицинских организациях, из них 60 — комплексные, причем три проверки прошли в страховых компаниях. В 35 учреждениях выявили нецелевые траты на 28 млн руб., тогда как годом ранее эта сумма составляла чуть больше — 29 млн руб.

Татьяна Смирнова