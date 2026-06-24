Семь месяцев без УЗИ
КСП Волгограда выявила нарушения на 124,7 млрд рублей в 2025 году
Контрольно-счетная палата Волгограда подвела итоги 2025 года. Специалисты провели 31 проверку и нашли 541 нарушение. Общий объем проверенных средств бюджета достиг 124,7 млрд руб. Аудиторы вскрыли проблемы в школах, приюте для животных и на платных парковках. Например, в приюте аппарат УЗИ простаивал 7 месяцев, а в школах обнаружили дефекты отделки и неработающую пожарную сигнализацию. По итогам проверок в бюджет вернули 0,8 млн руб., три чиновника получили взыскания, а власти приняли 15 новых правовых актов. В планах на 2026 год — 47 мероприятий, включая контроль за ремонтом школ и уличным освещением. Палата также намерена внедрять нейросети для анализа закупок.
КСП Волгограда вернула бюджету 0,8 млн руб. по итогам проверок 2025 года
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Контрольно-счетная палата Волгограда завершила 2025 год с отчетом о проведенных проверках. Специалисты палаты провели 31 контрольное и 15 экспертно-аналитических мероприятий, а также изучили 149 проектов муниципальных правовых актов. Общий объем проверенных средств бюджета составил 124,7 млрд руб., дополнительно аудиторы оценили муниципальное имущество на 0,3 млрд руб. В поле зрения контролеров попали 32 органа и организации, среди которых были как структурные подразделения администрации, так и муниципальные учреждения.
Итогом проверочных действий стало обнаружение 541 нарушения и 171 недостатка. Из общего числа нарушений 269 имели стоимостное выражение, при этом 26 из них аудиторы смогли оценить в деньгах напрямую. Самая крупная группа нарушений — 212 случаев — касалась ведения бухгалтерского учета и отчетности, что привело к искажениям на 672,9 млн руб. В сфере муниципальных закупок специалисты выявили 155 нарушений на общую сумму 73,2 млн руб., при этом детальному аудиту подверглись 46 контрактов стоимостью 281,1 млн руб. Еще 34 нарушения относились к формированию и исполнению бюджета, а 24 — к управлению муниципальной собственностью.
Контролеры зафиксировали прямые избыточные расходы в размере 26,5 тыс. руб. при завышении начальной цены контрактов на ремонт школ. В ходе проверки приюта для бездомных животных «Северное» обнаружился аппарат УЗИ, который не использовался 7 месяцев из-за отсутствия обученного специалиста, что создало риск бесполезной траты 806,9 тыс. руб. При проверке платных парковок Центрального района выяснилось отсутствие резидентских разрешений для местных жителей и льгот для посетителей социальных учреждений. В муниципальных школах № 3, 64, 89 и гимназии № 7 контролеры нашли дефекты штукатурки, отслоение краски и провисание потолков, а в одной из школ пожарная сигнализация не была подключена к пульту МЧС. Системы оповещения населения показали неисправности громкоговорителей из-за обрыва линий связи.
Палата подготовила 149 предложений и 12 представлений. Объекты контроля за год устранили 429 нарушений и 125 недостатков. В бюджет вернулось 0,8 млн руб., в том числе за счет штрафов с подрядчиков по контрактам на переселение из аварийного жилья. Специалисты предотвратили риски безрезультатных расходов на 15,0 млн руб. Должностные лица получили дисциплинарные взыскания — три человека, еще одного привлекли к административной ответственности. В ответ на предложения палаты городские власти приняли 15 новых правовых актов, включая правила списания недостроенных объектов и порядок взаимодействия при благоустройстве территорий. Комитет гражданской защиты утвердил новое положение о системе оповещения и ее паспорт.
На 2026 год контрольно-счетная палата запланировала 29 контрольных мероприятий и 18 экспертно-аналитических. Аудиторы снова проверят капитальный ремонт школ и организацию наружного освещения. Палата продолжит развивать дистанционные методы контроля, включая использование модуля «Риск мониторинг» для анализа закупок. Сотрудники будут осваивать нейросетевые технологии, отмечается в отчете. Уже разработан справочник нейросетей и памятка по их применению. Внутренняя система управления получит обновленную модель компетенций с 15 навыками, а каждый работник сформирует индивидуальный план развития, сообщают аудиторы.