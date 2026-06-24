Семь месяцев без УЗИ

Контрольно-счетная палата Волгограда подвела итоги 2025 года. Специалисты провели 31 проверку и нашли 541 нарушение. Общий объем проверенных средств бюджета достиг 124,7 млрд руб. Аудиторы вскрыли проблемы в школах, приюте для животных и на платных парковках. Например, в приюте аппарат УЗИ простаивал 7 месяцев, а в школах обнаружили дефекты отделки и неработающую пожарную сигнализацию. По итогам проверок в бюджет вернули 0,8 млн руб., три чиновника получили взыскания, а власти приняли 15 новых правовых актов. В планах на 2026 год — 47 мероприятий, включая контроль за ремонтом школ и уличным освещением. Палата также намерена внедрять нейросети для анализа закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КСП Волгограда вернула бюджету 0,8 млн руб. по итогам проверок 2025 года

Фото: Яндекс Карты КСП Волгограда вернула бюджету 0,8 млн руб. по итогам проверок 2025 года

Фото: Яндекс Карты

Контрольно-счетная палата Волгограда завершила 2025 год с отчетом о проведенных проверках. Специалисты палаты провели 31 контрольное и 15 экспертно-аналитических мероприятий, а также изучили 149 проектов муниципальных правовых актов. Общий объем проверенных средств бюджета составил 124,7 млрд руб., дополнительно аудиторы оценили муниципальное имущество на 0,3 млрд руб. В поле зрения контролеров попали 32 органа и организации, среди которых были как структурные подразделения администрации, так и муниципальные учреждения.

Итогом проверочных действий стало обнаружение 541 нарушения и 171 недостатка. Из общего числа нарушений 269 имели стоимостное выражение, при этом 26 из них аудиторы смогли оценить в деньгах напрямую. Самая крупная группа нарушений — 212 случаев — касалась ведения бухгалтерского учета и отчетности, что привело к искажениям на 672,9 млн руб. В сфере муниципальных закупок специалисты выявили 155 нарушений на общую сумму 73,2 млн руб., при этом детальному аудиту подверглись 46 контрактов стоимостью 281,1 млн руб. Еще 34 нарушения относились к формированию и исполнению бюджета, а 24 — к управлению муниципальной собственностью.

Контролеры зафиксировали прямые избыточные расходы в размере 26,5 тыс. руб. при завышении начальной цены контрактов на ремонт школ. В ходе проверки приюта для бездомных животных «Северное» обнаружился аппарат УЗИ, который не использовался 7 месяцев из-за отсутствия обученного специалиста, что создало риск бесполезной траты 806,9 тыс. руб. При проверке платных парковок Центрального района выяснилось отсутствие резидентских разрешений для местных жителей и льгот для посетителей социальных учреждений. В муниципальных школах № 3, 64, 89 и гимназии № 7 контролеры нашли дефекты штукатурки, отслоение краски и провисание потолков, а в одной из школ пожарная сигнализация не была подключена к пульту МЧС. Системы оповещения населения показали неисправности громкоговорителей из-за обрыва линий связи.

Палата подготовила 149 предложений и 12 представлений. Объекты контроля за год устранили 429 нарушений и 125 недостатков. В бюджет вернулось 0,8 млн руб., в том числе за счет штрафов с подрядчиков по контрактам на переселение из аварийного жилья. Специалисты предотвратили риски безрезультатных расходов на 15,0 млн руб. Должностные лица получили дисциплинарные взыскания — три человека, еще одного привлекли к административной ответственности. В ответ на предложения палаты городские власти приняли 15 новых правовых актов, включая правила списания недостроенных объектов и порядок взаимодействия при благоустройстве территорий. Комитет гражданской защиты утвердил новое положение о системе оповещения и ее паспорт.

На 2026 год контрольно-счетная палата запланировала 29 контрольных мероприятий и 18 экспертно-аналитических. Аудиторы снова проверят капитальный ремонт школ и организацию наружного освещения. Палата продолжит развивать дистанционные методы контроля, включая использование модуля «Риск мониторинг» для анализа закупок. Сотрудники будут осваивать нейросетевые технологии, отмечается в отчете. Уже разработан справочник нейросетей и памятка по их применению. Внутренняя система управления получит обновленную модель компетенций с 15 навыками, а каждый работник сформирует индивидуальный план развития, сообщают аудиторы.

Никита Маркелов