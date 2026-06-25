Пять жалоб рассмотрит Волгоградский облсуд на приговор главе района Ивану Гелю

Волгоградский областной суд рассмотрит пять жалоб на приговор главе Иловлинского района Ивану Гелю. Апелляции подали как сам осужденный, так и потерпевшие, и прокурор, указано в карточке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / glava_ilov_admin Фото: t.me / glava_ilov_admin

В мае Иловлинский райсуд приговорил господина Геля к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Гособвинение запрашивало ему шесть лет колонии общего режима с запретом работать на госдолжностях два года. Приговор в силу еще не вступил.

Причиной уголовного преследования стала гибель работника администрации района Александра Переярина при тушении пожара на хуторе Стародонском в конце августа 2022 года. Еще трое подчиненных получили ожоги. Как установило следствие, по поручению главы района работники администрации направились к детскому лагерю «Лазурный», чтобы предотвратить распространение огня на учреждение, хотя тушение пожара не входило в их компетенции.

Обвинение Ивану Гелю предъявили только в апреле 2024 года. До оглашения приговора он находился под подпиской о невыезде. До разбирательства в Иловлинском райсуде, Центральный суд Волгограда постановил отстранить от должности главы господина Геля. Однако он до сих пор значится руководителем администрации как на ее сайте, так и в ЕГРЮЛ.

Нина Шевченко