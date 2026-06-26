Балконы с гостиницы «Россия» увезли из Саратова в Петербург для реставрации

Балконы с бывшей гостиницы «Россия» в Саратове демонтировали и отправили на реставрацию в Санкт-Петербург. Об этом сообщил председатель Градозащитного совета при областной думе Владимир Лешуков. Здание пострадало от пожара в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

Инвестор проекта, группа компаний «Интрада», ранее восстанавливала Новую Голландию в Петербурге. Поэтому балконы увезли именно туда. Лешуков опроверг слухи о возможном сносе здания или надстройке этажей.

Вокруг гостиницы уже возвели металлоконструкции. Они удерживают лицевые стены. Каждый оригинальный кирпич остается на месте. Архитекторы запланировали возврат элементов, которые утратили еще в советское время. Речь идет о четырех видах декоративных сандриков над окнами, рустовке и лепнине.

Купольная мансардная часть также сохранит свое положение. В интерьере могут восстановить фонтан с ракушкой и рыбкой. Этот вопрос сейчас обсуждается.

Структура связанная с бизнесменом Романом Абрамовичем «Интрада Холдинг» зарегистрировано в Москве два года назад. Тогда юрлицо с торгов приобрело объект культурного наследия «Дом И. И. Зейферт», также известный как гостиница «Россия» за 91 млн руб., а затем началась реставрация памятника.

Татьяна Смирнова