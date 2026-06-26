Конституционный срок

Конституционный суд РФ направил на пересмотр дело астраханского предпринимателя Надии Батраковой, которой суды отказали в расторжении договора купли-продажи нежилого помещения из-за постоянных затоплений. Поводом для пересмотра стала неопределенность п. 2 ст. 477 ГК РФ: суды по-разному трактуют, нужно ли покупателю предъявить иск в двухгодичный срок или достаточно только обнаружить недостатки и уведомить продавца. КС признал норму неконституционной и установил временный порядок, позволяющий обращаться в суд за пределами двух лет, но в пределах срока исковой давности, с днем обнаружения, определяемым по моменту извещения продавца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дошедший до Конституционного суда спор начался с покупки помещения в 2020 году

Фото: ИА «Общественное мнение» Дошедший до Конституционного суда спор начался с покупки помещения в 2020 году

Фото: ИА «Общественное мнение»

Конституционный суд РФ направил на пересмотр дело астраханского предпринимателя Надии Батраковой, которая не смогла расторгнуть договор купли-продажи нежилого помещения из-за постоянных затоплений дождевыми и сточными водами. Поводом для жалобы стала неопределенность толкования п. 2 ст. 477 ГК РФ, сообщает РИА Новости.

Согласно норме ГК, существует двухгодичный срок для предъявления претензий к продавцу по скрытым недостаткам товара, если на него не действует гарантия. Однако ни в законе, ни в судебной практике нет единого ответа: должен ли покупатель успеть за это время только обнаружить дефект и уведомить продавца или же обязательно подать иск.

Надия Батракова зарегистрировала ИП 17 марта 2015 года в Астрахани. Основной вид деятельности — розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах. В январе 2022 года госпожа Батракова зарегистрировала товарный знак «Магазин кулинарии „Домашняя кухня“». По данным из открытых источников, магазин кулинарии под названием «Домашняя кухня» в Астрахани располагался на ул. Б. Хмельницкого, 35. Это трехэтажный кирпичный дом 1959 года постройки. Аварийным объект не признан и находится в исправном состоянии. Капитальный ремонт дома провели в 2018 году.

Госпожа Батракова купила помещение в июне 2020 года и через два года обратилась в региональный Роспотребнадзор с уведомлением о приостановке предпринимательской деятельности в связи с затоплением помещения сточными, дождевыми и канализационными водами. Причем проведенный ремонт не устранил причину затопления. В начале марта 2023 года бизнесвумен направила продавцу помещения претензию с требованием расторгнуть договор купли-продажи, но она осталась без ответа. После этого Надия Батракова обратилась в суд с требованием расторгнуть договор и вернуть потраченные деньги.

Советский районный суд Астрахани в августе 2023 года встал на сторону покупательницы, однако судебная коллегия по гражданским делам областного суда в декабре 2024 года отменила это решение и отказала в иске, сославшись на пропуск двухлетнего срока. Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил это решение без изменений в апреле 2025-го, а судья Верховного суда РФ в июле того же года отказался передавать жалобу на рассмотрение коллегии.

КС РФ признал п. 2 ст. 477 ГК неконституционным из-за неопределенности: суды по-разному трактуют, нужно ли покупателю успеть предъявить иск в двухгодичный срок или достаточно только обнаружить недостатки. КС установил временный порядок: до внесения поправок покупатели смогут обращаться в суд за пределами двух лет, но в пределах срока исковой давности, а днем обнаружения недостатков будет считаться день извещения продавца. Дело госпожи Батраковой направлено на пересмотр. Законодателю поручено внести изменения в регулирование, производство по проверке ст. 1 и 12 ГК прекращено.

Марина Окорокова