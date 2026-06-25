Саратовским собаководам ограничили места для выгула питомцев

В Саратове определили перечень мест и порядок выгула собак на территории города. Соответствующее постановление подписал мэр Игорь Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове определили перечень мест, где запрещено выгуливать собак

Фото: Сергей Федотов В Саратове определили перечень мест, где запрещено выгуливать собак

Фото: Сергей Федотов

Так, гулять с питомцем запретили на детских площадках, территориях медицинских и образовательных организаций, в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Помимо этого, документ запретил выгул собак в Детском парке, саду «Липки», на набережной Космонавтов и новой, в скверах имени Радищева, Расковой, Гагарина и по улице Прессовой. Также запрет коснулся пляжей «Покорителей Волги» и в микрорайоне Затон, паркового комплекса «Парк Победы», парка «Семхоз» и городского парка культуры и отдыха имени Горького.

Выгуливать питомцев можно на территориях общего пользования — на коротком поводке и убирая за животным. «Владельцев собак в Саратове немало, и удобные оборудованные места для выгула городу нужны. Поэтому одними ограничениями вопрос не решить», — отметил глава Саратова. Господин Молчанов уточнил, что в городе уже работает специальная площадка на бульваре по улице Рахова.

«В сквере имени М. М. Расковой можно пройти по прямой дорожке к площадке для выгула, не выходя на газон. Также специализированная площадка есть на территории сквера имени Ю. А. Гагарина. Доступ к ряду площадок есть и в других районах города, адреса будут размещены в канале мэрии. Поставил задачу профильному заместителю по благоустройству и транспорту проработать новые», — рассказал мэр. Контроль за соблюдением правил будут осуществлять районные администрации.

Марина Окорокова