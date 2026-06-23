КПРФ определилась с кандидатами в Госдуму по саратовским округам

Саратовское отделение КПРФ утвердило список кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму. Об этом сообщила депутат Госдумы Ольга Алимова на сайте партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Выдвиженцами по четырем одномандатным округам станут Денис Буланов (Саратовский округ), Александр Анидалов (Балаковский округ), Владимир Есипов (Балашовский округ) и сама госпожа Алимова (Энгельсский округ). Помимо этого, она назначена руководителем региональной группы № 24, которая объединяет Саратовскую и Калининградскую области. В эту группу вошли глава калининградских коммунистов Максим Буланов, а также депутаты саратовской облдумы Сергей Шитов и вышеназванные кандидаты-одномандатники.

Напомним, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Ранее свои приоритеты по этим же округам уже обозначила «Единая Россия», где в списке, в частности, значатся Вячеслав Володин и Николай Панков.

Нина Шевченко