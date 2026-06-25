С начала года в Астраханской области зафиксировали 39 случаев лихорадки Ку

С начала 2026 года в Астраханскую областную инфекционную больницу и районные отделения поступили 39 пациентов с лихорадкой Ку. Среди госпитализированных оказались 17 детей. За аналогичный отрезок времени прошлого года в медучреждения с этим же диагнозом попали 46 человек, отмечает пресс-служба областного минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Возбудителем болезни выступает бактерия Coxiella burnetii, которая крайне живуча во внешней среде. Микробы сохраняются в сухих фекалиях и моче животных несколько недель, в шерсти — до года, в мясе — до месяца, выдерживают кратковременное кипячение и ультрафиолет. Инфекция передается человеку разными путями, но главные из них — вдыхание пыли с частицами выделений больных животных и употребление сырого молока.

Человек заражается от домашних, промысловых или диких животных и птиц. Чаще всего источником инфекции становятся пуховые козы, овцы и крупный рогатый скот. Коксиеллы выделяются с молоком, экскрементами, околоплодными водами и плацентой при родах. Зараженная шерсть и пух тоже таят в себе опасность. Для инфицирования человека достаточно менее десяти микробных клеток: возбудитель проникает через неповрежденные слизистые оболочки и микротравмы кожи.

В природе коксиеллы циркулируют между клещами и дикими теплокровными животными. Сельскохозяйственные очаги представляют главную эпидемическую угрозу для людей. Заразившись, домашние животные выделяют возбудителя до двух лет с мокротой, молоком и испражнениями.

Инкубационный период длится одну-две недели. Болезнь начинается с высокой температуры, озноба и проливного пота, затем развиваются бронхит или атипичная пневмония, возможны поражения нервной системы и печени. Без лечения инфекция переходит в хроническую стадию и вызывает эндокардит, однако своевременная терапия приводит к полному выздоровлению и формирует стойкий иммунитет.

Владельцам скота необходимо обеспечить ветеринарный контроль за животными, а при уходе за ними, особенно во время родов, обязательно использовать перчатки, маски и защитную одежду. После работы с животными следует тщательно мыть руки с мылом. При появлении первых симптомов — температуры, кашля, слабости — нельзя заниматься самолечением. Нужно обратиться к врачу, а при резком ухудшении состояния вызвать скорую помощь.

Никита Маркелов