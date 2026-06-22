Жизнь после монастыря

УКС Астраханской области ищет подрядчика для разработки научно-проектной документации по реконструкции здания музыкального колледжа имени Мусоргского, которое является объектом культурного наследия. Начальная цена контракта составляет 65,2 млн руб., заявки принимаются до 1 июля 2026 года. Предыдущий подрядчик, московское ООО «Стройресурс», получил аванс 41 млн руб., но не приступил к работам, и в августе 2025 года УКС расторгло контракт. Сейчас стороны судятся: УКС требует вернуть аванс, а подрядчик оспаривает расторжение. Позднее его руководитель Евгений Луговитин получил пять с половиной лет колонии за дачу взятки сотрудникам УКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1966 года здание занимает Астраханский музыкальный колледжем им. М. П. Мусоргского

Фото: Марина Окорокова С 1966 года здание занимает Астраханский музыкальный колледжем им. М. П. Мусоргского

Фото: Марина Окорокова

В Астрахани начался поиск нового подрядчика на разработку научно-проектной документации для реконструкции здания музколледжа имени М. П. Мусоргского. Региональное УКС заплатит 65,2 млн руб. за инженерные изыскания объекта, являющегося объектом культурного наследия. Заявки на участие в аукционе будут принимать, по данным ЕИС «Закупки», до 1 июля 2026 года.

Музыкальный колледж располагается в старинном здании «Келии братские Спасо-Преображенского мужского монастыря (Епархиальная библиотека) и садик духовной семинарии, конца 60-х — начала 70-х годов XIX в., начала XX в.» на ул. Молодой гвардии, 1, 3, ул. Володарского, 11А. ОКН будут реставрировать и приспосабливать к современному использованию по госпрограмме «Развитие культуры в Астраханской области». Строительство будет профинансировано на 86% из федерального бюджета, остальную часть заплатит регион. На реставрацию заказчик выделил 15 месяцев.

Согласно документации, исполнитель должен провести геодезические, гидрометеорологические, экологические и ряд других изысканий, обследовать строительные конструкции, инженерные системы, а также подготовить проектную документацию до 31 декабря 2026 года.

Спасо-Преображенский монастырь, основанный в Астрахани на рубеже XVI–XVII веков, был практически полностью разрушен в 1614 году в ходе боев с казаками Ивана Заруцкого. В 1831 году при расширении нижнего храма произошло обрушение галереи, после чего собор опечатали, а в 1873 году монастырь упразднили с передачей построек епархии и семинарии. В братском корпусе разместили епархиальную библиотеку, где проходили собрания Кирилло-Мефодиевского общества и заседания Астраханского отделения Палестинского общества. После национализации 1918 года здания использовались под пехотные курсы, склад, госпиталь и детский дом, а в 1930-х годах храм и стены были снесены. Из всего монастырского комплекса сохранилась только башня на пересечении улиц Коммунистической и Эспланадной. Братский корпус уцелел и с 1966 года занимается Астраханским музыкальным колледжем им. М. П. Мусоргского.

В 2022 году в скорректированной Программе социально-экономического развития Астраханской области на период 2022–2026 годов на реконструкцию братских келий монастыря было выделено около 92 млн руб., 79 из них — федеральные средства. В марте 2024 года сумма, заложенная на реставрацию ОКН, выросла до 381 млн руб., в 2025-м сократилась до 247 млн руб. Проект благоустройства Братских келий Спасо-Преображенского монастыря предполагал капремонт оснований фундамента, ремонт подвала, чердака, лестниц, фасадов, замену перекрытий, инженерных систем и внутренней отделки.

Летом 2022 года тендер по сохранению ОКН выиграло московское ООО «Стройресурс». Контракт стоимостью почти 88 млн руб. региональное УКС заключило с подрядчиком 30 июня. «Стройресурс» получил аванс в размере 41 млн руб. В тот же день ООО получило подряд на реконструкцию кинокомплекса «Октябрь» в Астрахани, расположенного напротив Братских келий.

В августе 2025 года УКС расторгло контракт со «Стройресурсом» по сохранению здания на ул. Молодой гвардии, 1, 3 по причине неисполнения подрядчиком обязательств. В 2023 году срок исполнения договора переносили на январь 2025-го, но ООО к реставрации так и не приступило. Капстрой обратился в Арбитражный суд Астраханской области, потребовав взыскать с подрядчика неосновательный аванс в 41 млн руб. «Стройресурс» в свою очередь в феврале 2026 года подал встречный иск к УКС с требованием признать незаконным односторонний отказ от контракта и убрать его из реестра. Кроме того, ООО просит истребовать всю переписку по госзаказу. Очередное заседание по делу назначено на 5 августа.

ООО «Стройресурс» работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий с 2003 года. Компания зарегистрирована в Москве. С 2022 года компанию возглавляет Евгений Луговитин, которому принадлежит половина доли в бизнесе. Соучредителем является Станислав Маслаков. Финансовое положение ООО «Стройресурс» в 2025 году резко ухудшилось: выручка упала до 5,7 млн руб., чистый убыток составил 17,2 млн руб. против прибыли в 7,1 млн руб. годом ранее. Евгений Луговитин также контролирует ООО «Стройресурс РК» (Калмыкия) с оборотом 95 млн руб. и ООО «СтройЮг» с оборотом 195 млн руб. Кроме того, в совместном владении с господином Маслаковым находится ООО «Сервистемпстрой», активы которого оцениваются в 60 млн руб. Компания принимала участие в девяти госзакупках на общую сумму около 7 млрд руб. Среди успешно законченных проектов — реконструкция рязанского цирка стоимостью 430 млн руб.

В сентябре 2025 года ООО «Стройресурс» банкротила ФНС на неустановленную сумму. Однако в декабре служба отозвала иск, и дело было закрыто. Тогда же Кировский районный суд приговорил Евгения Луговитина к пяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн руб. Его признали виновным в двух эпизодах дачи взятки сотрудникам управления капстроительства (ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). В апреле 2026-го Астраханский областной суд оставил решение в силе, кассационную жалобу Луговитин подавать не стал.

Марина Окорокова