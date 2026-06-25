Суд поместил под домашний арест владельца кафе «ЕвроАзия» под Волгоградом

Станислава Кима, владельца кафе «ЕвроАзия» в Камышине, суд отправил под домашний арест до 16 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Ранее в заведении гости отравились суши и роллами. Позже у большинства диагностировали сальмонеллез.

«Камышинский районный суд избрал в отношении владельца предприятия общественного питания, в котором произошло массовое отравление посетителей, меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 16 августа», — сообщили в пресс-службе. Господина Кима задержали накануне по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

По оперативным данным, посетители «ЕвроАзии» отравились 8 июня 2026 года. После многочисленных обращений камышинцев в медицинские учреждения города Роспотребнадзор начал проверку кафе. Выяснилось, что сырье, полуфабрикаты и готовая продукция находились в одном месте, информация о замене масла во фритюрнице отсутствовала. У 16 сотрудников заведения не было в медкнижках отметок о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а менеджер-официант не прошел периодический медосмотр.

Лабораторные исследования выявили у большинства обратившихся за медпомощью сальмонеллез. Известно, что число отравившихся достигло 35 человек.

Марина Окорокова