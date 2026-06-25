«Лукойл» ограничил продажу бензина в Волгоградской области до 20 литров

Компания «Лукойл» сократила лимит отпуска бензина на своих АЗС в Волгоградской области до 20 л за одну транзакцию. Ограничения на дизельное топливо остались прежними — 60 л в городе и 200 л на трассах. Об этом сообщили в областном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Волгограда объяснили лимиты «Лукойла» ростом продаж, а не нехваткой топлива

Фото: Марина Окорокова Власти Волгограда объяснили лимиты «Лукойла» ростом продаж, а не нехваткой топлива

Фото: Марина Окорокова

Отдельные условия действуют для держателей топливных карт. В компании пояснили, что информация на горячей линии пока обновляется. Ограничения не связаны с дефицитом топлива, а введены в ответ на ажиотажный спрос, уточнили в ведомстве. За последние дни продажи у основных сетевых операторов выросли на 30–40% по сравнению с аналогичным периодом, фиксируется и существенный недельный рост. Запасы топлива в регионе, по официальным данным, достаточны.

Власти призвали жителей заправлять автомобили по мере необходимости, не создавать запасов и доверять только официальной информации. Мониторинг ситуации продолжают профильные ведомства совместно с региональным УФАС. Сведений о введении аналогичных лимитов другими сетями не поступало.

Ранее стало известно, что 23 июня «Лукойл» ограничил продажу бензина до 30 л.

Марина Окорокова