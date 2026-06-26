В Саратове омбудсмен помог девочке, которую мать 5 лет не выпускала из дома

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева добивается восстановления прав 16-летней жительницы Саратова. Подростка пять лет держала взаперти ее мать и не давала получать образование, сообщается в официальном аккаунте детского омбудсмена во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция поставила на учет семью саратовской школьницы, которую мать держала взаперти

Фото: Марина Окорокова Полиция поставила на учет семью саратовской школьницы, которую мать держала взаперти

Фото: Марина Окорокова

Саратовчанка обратилась к уполномоченному по электронной почте и сообщила, что не имеет паспорта, не посещает школу с 4-го класса, а также подвергается агрессии и физической изоляции: мать запирала девочку дома и отбирала средства связи.

Ранее школьница самостоятельно пыталась обратиться в госорганы, но из-за отсутствия документов и ограничений со стороны родителя не получила помощи. Госпожа Васильева направила экстренное обращение в региональное ГУ МВД. После вмешательства полиции и служб профилактики семью поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Заводского района.

Сейчас несовершеннолетней помогают оформить паспорт, решают вопрос о возобновлении учебы, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь ей и ее матери. Омбудсмен планирует личный выезд в семью.

Марина Окорокова