Довыборы в гордуму Астрахани проведут в сентябре

Депутаты гордумы Астрахани единогласно решили провести довыборы по одномандатному округу № 15. Основанием для этого стало досрочное прекращение полномочий Михаила Заплавнова, представлявшего данный округ в восьмом созыве, сообщили в городском парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гордума Астрахани Фото: Гордума Астрахани

Голосование пройдет 20 сентября этого года. В этот же день пройдут выбору федерального и областного уровней.

Досрочную отставку Михаила Заплавнова депутаты приняли 28 мая. Парламентарий решил сложить мандат в связи с отправкой в зону СВО.

Нина Шевченко