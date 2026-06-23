Не в преферанс, а в лотерею

Апелляция обязала индивидуального предпринимателя Валерия Козлова снести торговый павильон «Столото» и пристройку, в которой расположеа аптека, в Октябрьском районе. Первая инстанция отказала мэрии Саратова в иске. Апелляционный суд признал постройки некапитальными и удовлетворил требования администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

12-й Арбитражный апелляционный суд (ААС) рассмотрел жалобу на решение Арбитражного суда (АС) Саратовской области. Администрация Саратова требовала прекратить право собственности ИП Валерия Козлова на земельный участок на ул. Большая Садовая в Октябрьском районе. Там расположен киоск «Столото» и аптека «Здравсити».

ИП Козлов В.А. зарегистрирован в 1995 году. Основной вид деятельности — розничная торговля в неспециализированных магазинах. Компания «Столото» — сеть распространения государственных лотерейных билетов. Аптеки «Здравсити» — федеральная розничная сеть.

В 2008-м году первый собственник Оганес Амбарцумян возвел торговый павильон на земельном участке, не предназначенном для строительства. Соответствующее разрешение предприниматель не получил. Для регистрации права собственности на здание как на объект недвижимости господин Амбарцумян подал в Росреестр документы на другой участок.

После регистрации права собственности следующий владелец, Ирина Сучкова, воспользовалась исключительным правом владельца недвижимости. Предприниматель получила в аренду землю под зданием без проведения торгов. Впоследствии право перешло к ИП Валерию Козлову.

В январе 2025-го года администрация Саратова провела проверку и установила, что фактическая площадь здания «Столото» превышает указанную в документах. При этом часть здания размещена на неразграниченных муниципальных землях. Пристройка, в которой расположена аптека, также частично занимает городской участок. Мэрия требовала признать постройки самовольными, аннулировать право собственности господина Козлова и обязать его снести оба строения.

В феврале 2026 года АС Саратовской области отказал администрации в удовлетворении иска. Суд согласился с заключением судебной экспертизы, признавшей здания капитальными и не содержащими признаков реконструкции. Администрация обжаловала решение, и ААС отменил его.

Суд установил, что здание «Столото», несмотря на наличие фундамента, собрано на металлическом каркасе со стенами из профлиста. Конструкция может быть разобрана и перенесена без несоразмерного ущерба назначению. 12-й ААС признал сооружение временным, не относящимся к объектам капитального строительства. В судебном документе сказано, что право собственности на движимое имущество ошибочно зарегистрировано как на недвижимость. Аналогичное решение приняли относительно пристройки, в которой расположена аптека.

Апелляционный суд удовлетворил иск администрации в полном объеме. Право собственности господина Козлова на здание «Столото» признали отсутствующим, запись в реестре недвижимости аннулируют. В течение пяти месяцев предприниматель должен демонтировать постройки за собственный счет. В случае неисполнения с ответчика каждый день будут взимать неустойку 3 тыс. руб. Также с бизнесмена взыскали затраты на госпошлину (25 тыс. руб.) и судебную экспертизу (163 тыс. руб.).

Дарья Васенина