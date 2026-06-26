В Волгограде ищут нового проектанта очистных на острове Голодном

Волгоградские власти объявили закупку на разработку проекта реконструкции канализационных очистных сооружений на острове Голодный. Начальная цена контракта составляет 30,2 млн руб. Заказчиком выступает МУП «Городской водоканал Волгограда». Подрядчику предстоит разработать технические решения для достройки третьего блока станции и реконструкции первого блока. Общая производительность сооружений должна достичь 400 тыс. куб. м в сутки. Сейчас станция обслуживает 785 тыс. человек, но два из трех блоков работают не в полную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгоградской области Фото: Администрация Волгоградской области

Прежний подрядчик АО «Акватик» лишился контракта. МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» расторгло договор в одностороннем порядке 19 мая. Основанием послужило неисполнение гарантийных обязательств. Подрядчик должен был устранить недостатки до 27 декабря 2025 года, но акт об устранении не подписан. Заказчик потребовал вернуть 366,2 млн руб. аванса. Сейчас стороны обменялись исками в Арбитражном суде.

Изначальный контракт с «Акватиком» заключили в ноябре 2019 года на 1,65 млрд руб. В октябре 2021 года подписали второй договор на 2,027 млрд руб. Срок сдачи работ установили на ноябрь 2024 года, акт приемки подписали 25 декабря. Однако в январе 2025 года прокуратура Волгограда выявила хищения почти на 500 млн руб. В 2024 году депутат Госдумы Жанна Рябцева назвала ситуацию саботажем нацпроекта «Оздоровление Волги». Ранее, в 2022 году, Росприроднадзор зафиксировал превышение допустимых концентраций вредных веществ в сбросах со станции.

Новый подрядчик должен завершить проект за полгода. Документация требует обеспечить высокую эффективность очистки, соблюдение экологических норм и минимизацию затрат. Первым этапом станет достройка блока N3 на 90 тыс. куб. м в сутки, вторым — реконструкция блока N1 на те же показатели.

Никита Маркелов