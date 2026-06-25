В Пензенской области увеличат количество электрозаправок в 2026 году

Пензенская область расширила сеть быстрых зарядных станций для электромобилей до 23 объектов. Мощность станций составляет от 149 кВт. По данным регионального минэка, время зарядки на этих станциях занимает от 20 до 40 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минэк Пензенской области Фото: Минэк Пензенской области

Станции работают в Пензе, а также в Кузнецком, Мокшанском, Каменском, Сердобском, Нижнеломовском, Белинском и Городищенском районах. В 2025 году введено пять объектов, с начала 2026 года появились новые площадки в Пензе, Белинском, Мокшане, Кузнецке и Сердобске. В этом году планируют установить еще 10 дополнительных ЭЗС.

По данным УГИБДД, на 1 января 2026 года в регионе зарегистрировано 1484 электромобиля. За два года их количество выросло почти в шесть раз. Для владельцев электрокаров действует освобождение от транспортного налога, несколько станций включены в «белый список» для работы без интернета.

Нина Шевченко