В бюджете Саратовской области в 2025 году снизились налоговые поступления

В 2025 году Саратовская область получила на 15 млрд руб. больше федеральных средств, чем рассчитывала. Однако в Счетной палате озвучили данные о снижении доходов. Исполнение областного бюджета за прошлый год обсуждали в областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель министра финансов Саратовской области Людмила Тарасова

Фото: Саратовская областная Дума Первый заместитель министра финансов Саратовской области Людмила Тарасова

Фото: Саратовская областная Дума

Первый заместитель министра финансов Саратовской области Людмила Тарасова дала краткую характеристику итогам исполнения областного бюджета за 2025 год. Совокупные доходы составили 187,8 млрд руб., то есть близко к уровню предшествующего года. Налоговые и неналоговые доходы — 125,8 млрд руб. В течение года область получила дополнительно сверх первоначально распределенных средств более 15 млрд руб. Бюджетные расходы (202,1 млрд руб.) были направлены на соцсферу: зарплаты, взносы на обязательное медицинское страхование нетрудоспособного населения и перечисления Социальному фонду России на выплату универсального пособия на детей.

Председатель Счетной палаты Дмитрий Лаврушин сообщил, что его ведомством была проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2025 год.

По сравнению с 2024 годом доходы снизились на 4,5 млрд руб. (на 2,3%). Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета снизился по отношению к предыдущему году на 7,2 млрд руб. (5,4%), в том числе по налоговым доходам — на 5,3%, по неналоговым доходам — на 6,6%. По безвозмездным поступлениям увеличение по отношению к 2024 году составило 2,7 млрд руб. (4,5%).

Областной бюджет в 2025 году исполнен с дефицитом в размере 14,3 млрд руб. при утвержденном размере дефицита 22 млрд руб. В 2025 году снизился размер государственного внутреннего долга области на 13,6 млрд руб.: с 58,4 млрд до 44,8 млрд руб. Господин Лаврушин сделал вывод, что исполнение закона об областном бюджете в 2025 году выполнено с соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации.

Татьяна Смирнова