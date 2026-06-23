Продажу бензина ограничили в Пензе

В Пензенской области с 23 июня ввели временные ограничения на продажу топлива. Об этом в личном Telegram-канале рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Соответствующее решение приняли на оперштабе при региональном правительстве. Господин Мельниченко объяснил, что меры должны сохранить «стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынке». Теперь на заправках Пензенской области физические лица смогут приобрести до 100 л бензина или 200 л дизельного топлива.

Власти считают, что проблемы связаны с искусственным дефицитом. Губернатор подчеркнул: меры временные. Продолжительность их действия зависит от «ответственного потребления ресурса и сроков налаживания логистических цепочек поставок топлива». Региональное правительство продолжит следить за ситуацией.

В соответствующем указе, опубликованном на портале правовой информации Пензенской области, прописаны ограничения только для физлиц. В пресс-службе губернатора «Ъ — Средняя Волга» уточнили, что на данный момент введение аналогичных мер для юридических лиц не планируется.

Дарья Васенина