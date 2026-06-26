«Астрводоканал» опроверг информацию о продаже сетей застройщику в Астрахани

МУП «Астрводоканал» опроверг информацию о продаже муниципальных сетей водоотведения частному застройщику в Астрахани. В соцсетях распространялся видеоролик, в котором одна из строительных компаний заявляла о выкупе участка сети, находящегося на балансе предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройщик удалил ролик о выкупе сетей «Астрводоканала» после опровержения

Фото: Telegram-канал Максима Леонова Застройщик удалил ролик о выкупе сетей «Астрводоканала» после опровержения

Фото: Telegram-канал Максима Леонова

В муниципальном предприятии напомнили, что федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» прямо запрещает отчуждение объектов централизованных систем водоотведения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в частную. Этот запрет направлен на сохранение контроля над инфраструктурой, имеющей стратегическое значение для жизнеобеспечения города и региона.

Застройщик удалил ролик из своего аккаунта, но не пояснил содержание рекламного материала. При этом сохраненные пользователями видео с недостоверной информацией продолжают распространяться в мессенджерах. В «Астрводоканале» подчеркнули, что выкуп сетей предприятия кем-либо невозможен в силу прямого законодательного запрета.

Марина Окорокова