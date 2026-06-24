Интернет обрел опору

Кассационный суд подтвердил законность предупреждений ФАС, выданных экс-депутату Пензенской гордумы Олегу Фомину и его бизнес-партнеру Николаю Кривозубову. Антимонопольная служба усмотрела нарушение в том, что предприниматели устанавливали разным операторам связи необоснованно разные тарифы на аренду столбов для связи. Суд решил, что свобода договора не оправдывает ценовую дискриминацию монополиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение по делу экс-депутата гордумы Пензы Олега Фомина и его бизнес-партнера Николая Кривозубова. Предприниматели пытались оспорить предупреждения регионального УФАС, выданные им из-за цен на аренду столбов для линий связи.

С 2019 года господа Фомин и Кривозубов на праве собственности владеют опорами контактной сети троллейбусов в центре Пензы. На этих объектах они размещали волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) операторов «Ростелеком», «ЭР-Телеком Холдинг», МТС, «ВымпелКом» и «ТТК-Связь». При этом стоимость услуги для разных провайдеров различалась в два раза: от 208 до 409,2 руб. за опору в месяц. Жалобу в антимонопольную службу подало АО «ЭР-Телеком Холдинг».

25 марта прошлого года ФАС выдала предпринимателям предупреждения. Основанием стало то, что в 2024 году на их долю приходилось 99,6% выручки в этой сфере рынка, а также 95% всей протяженности таких опор в городе. В декабре Арбитражный суд Пензенской области отказал бизнесменам Фомину и Кривозубову в признании предупреждений ФАС недействительным, а 4 марта этого года апелляционный суд подтвердил это решение.

В июне кассация согласилась с решениями нижестоящих судов и признала предупреждения ФАС законными. В определении отмечается, что перенести кабели на другие опоры невозможно, так как это потребует затрат, превышающих 10% стоимости их услуг по размещению. Сами владельцы столбов так и не смогли объяснить, почему для разных операторов они установили разные цены.

Суд решил, что ссылки предпринимателей на свободу договора в этом случае неуместны. Они доминируют на рынке и не могут устанавливать разные тарифы без объективных экономических оснований. Суд прямо указал, что это нарушение антимонопольного законодательства, даже если такие действия оформлены как гражданско-правовые отношения.

Олег Фомин дважды был депутатом Пензенской городской думы. С конца прошлого года бывший собственник компании «Дилижанс» находится под домашним арестом по делу о мошенничестве при банкротстве СМУП «Пензалифт» и незаконном возмещении НДС (ч.4 ст. 159 УК РФ). Ущерб по этому делу оценивается не менее чем в 146 млн руб.

СМУП «Пензалифт» с 2020 года находится в процессе банкротства. За год до открытия конкурсного производства было создано ООО «Пензалифт», куда вывели нематериальные активы и клиентскую базу. Пока муниципальное предприятие распродавало имущество, частная организация тоже обанкротилась, долг перед кредитором ООО «Тенор» составил 322,6 тыс. руб. В июле 2025 года ООО «Пензалифт» ликвидировали. За месяц до этого Олег Фомин был задержан по подозрению в мошенничестве.

В 2019 году ему выдвинули обвинение в выводе порядка 900 млн руб. при банкротстве саратовского авиазавода. В 2006 году господин Фомин стал его директором, а затем председателем совета директором. В 2016 году СК завел уголовное дело о преднамеренном банкротстве завода.

В ноябре 2025-го Олег Фомин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при банкротстве Волгоградского судостроительного завода. По версии следствия, он купил через офшоры долг верфи в 2,2 млрд руб. за 93 млн руб., а затем перевел 1,2 млрд руб. подконтрольному «Авто Лизинг Поволжье». Полученные от завода не менее 65 млн руб. направили на покупку автобусов для созданного им ООО «Транспорт Пензы», которое за два года стало вторым по обороту перевозчиком в регионе.

На недвижимость и транспортные средства обвиняемого на сумму свыше 146 млн руб. наложен арест.

Транспортные компании Олега Фомина — ООО «Транспорт Пензы», ООО «Дилижанс Экспресс», ООО «Дилижанс Групп», ООО «Кузнецкая транспортная компания» и ООО «Дилижанс Авто 7» — по-прежнему осваивают значительную часть бюджета Пензенской области на пассажирские перевозки. Сейчас эти организации принадлежат его брату Андрею Фомину, также бывшему депутату гордумы.

Партнер Олега Фомина Николай Кривозубов на данный момент владеет 17 компаниями в сфере перевозок, строительства дорог и сельского хозяйства. В 2025 году суммарная выручка организаций господина Кривозубова составила 336 млн руб. (-31% год к году), прибыль — 72 млн (-16% год к году).

Нина Шевченко