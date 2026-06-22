Лимит на продажу бензина ввели в Саратовской области до конца месяца

В Саратовской области введен лимит на продажу бензина — не более 30 литров на машину. Ограничение будет действовать с 23 по 30 июня, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Такое решение принял оперативный штаб региона на фоне повышенного спроса на топливо. «Покупки в абсолютном большинстве случаев ведутся со значительным запасом сверх реальной потребности», — написал губернатор, отметив, что в связи с нынешней ситуацией логистические цепочки перегружены.

Господин Бусаргин подчеркнул, что лимиты на бензин ввели вынужденно, чтобы пресечь спекуляции на топливном рынке и снизить необоснованный ажиотаж.

В пятницу, 19 июня, в региональном минпромэнерго прошло совещание с участием представителей вертикально интегрированных нефтяных компаний и частных сетей АЗС. Тогда операторы рынка докладывали, что, несмотря на повышенный спрос, оснований для острого дефицита нет. В ходе встречи обсуждались меры по ускоренному восстановлению запасов, привлечение дополнительной техники для доставки топлива, а также усиление ежедневного мониторинга ценообразования. Глава ведомства Михаил Торгашин предупредил частные АЗС о недопустимости спекулятивного роста цен и пригрозил передачей материалов в УФАС в случае нарушений.

Сегодня ФАС России сообщила о введении запрета на продажу бензина на маркетплейсах. «В частности, „Авито“ скрыл объявления о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. На цифровых платформах Ozon и Wildberries запрещена продажа топлива для автомобилей. Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации, до их появления на электронной витрине маркетплейсов», — отмечается в релизе ведомства.

Нина Шевченко