Астраханское УФАС оштрафовало «Россети Юг» на 42,6 млн руб.

Астраханское управление ФАС России по итогам первого полугодия 2026 года привлекло ПАО «Россети Юг» к административной ответственности на общую сумму 42,6 млн руб. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поводом стали многочисленные нарушения сроков и порядка технологического присоединения потребителей к электросетям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За полгода астраханское УФАС зафиксировало 50 нарушений в сфере электроснабжения

Фото: Россети Юг За полгода астраханское УФАС зафиксировало 50 нарушений в сфере электроснабжения

Фото: Россети Юг

За январь — июнь 2026 года УФАС зафиксировало 50 нарушений в сфере электроснабжения. Наиболее частыми из них, по данным службы, стали необоснованное затягивание процедур подключения, а также несоблюдение правил оформления договоров на присоединение. По каждому случаю вынесено постановление о наложении штрафа.

В управлении подчеркнули, что контроль за взаимодействием сетевых организаций с потребителями, включая граждан и представителей малого предпринимательства, остается одним из приоритетных направлений работы. Реагирование на выявленные нарушения, добавили в УФАС, осуществляется в оперативном порядке.

Марина Окорокова