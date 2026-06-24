Волгоградские госпредприятия запаслись топливом на 100 млн накануне ввода ограничений
Волгоградские госпредприятия массово закупили топливо накануне объявления лимита на его продажу. Четыре аукциона на сумму более 100 млн руб. по поставке бензина завершились 22 июня, заметили в V1.RU. На следующий день «Лукойл» стал продавать не более 30 л горючего в одни руки.
Госучреждения Волгограда потратили 100 млн на ГСМ перед введением лимитов
Фото: Марина Окорокова
Самый крупный тендер объявил «Волгоградавтодор». ГБУ закупило топливо на 90 млн руб. Закупки помельче провели комбинат благоустройства Волжского, несколько пожарных частей и два дома престарелых в Суровикино и Калаче-на-Дону.
Во всех лотах заказчики требуют круглосуточную и бесперебойную заправку для сотрудников на АЗС по среднерыночной цене. Согласно документации, от поставщика требуется обеспечивать предприятия в течение нескольких месяцев дизельным топливом и бензином марок АИ-92 и АИ-95. В каждой из четырех закупок фигурировал лишь один участник. Его имя не раскрывается.
Ранее стало известно, что «Лукойл» ввел лимиты на покупку топлива в Волгоградской области. В городе разрешено приобретать не более 30 л бензина и не более 60 л дизельного топлива за одну транзакцию. До 200 л дизеля разрешено продавать на АЗС, которые находятся на трассах. В «Газпроме» и «Роснефти» ограничения не вводились.