Секретарь саратовского обкома КПРФ Бондаренко может пойти в Госдуму от Удмуртии

Секретарь саратовского обкома КПРФ Николай Бондаренко может баллотироваться в Госдуму по территориальной группе, включающей Пермский край и Удмуртию. Источники «Ведомостей» сообщили, что в общефедеральную часть списка партии блогер-миллионник не войдет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Бондаренко в Саратовской областной думе

Фото: ИА «Общественное мнение» Николай Бондаренко в Саратовской областной думе

Фото: ИА «Общественное мнение»

Федеральный список КПРФ, по данным издания, будет состоять из 15 человек. В первую тройку войдут председатель партии Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК Юрий Афонин. Окончательное решение по кандидатам партия примет на съезде 20 июня.

В феврале 2022 года Бондаренко лишили мандата депутата Саратовской облдумы. Причиной стали нарушения в декларациях о доходах, выявленные прокуратурой . По данным надзорного ведомства, политик не указал часть донатов от пользователей YouTube: из 3 млн руб., поступивших на его счет, он задекларировал только 400 тыс. руб.

Никита Маркелов