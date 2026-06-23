В Саратовской области инвесторы получат землю без торгов при соблюдении условий

В Саратовской области в региональный закон «О земле» вносятся поправки. О том, на каких условиях инвесторы получат участки для строительства без торгов, обсуждали в областной думе на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Наталия Согомонова

Фото: Саратовская областная Дума Заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Наталия Согомонова

Фото: Саратовская областная Дума

Заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Наталия Согомонова напомнила, что в мае этого года был принят законопроект, согласно которому инвесторы получают без торгов землю под строительство своих масштабных проектов при обязательстве передать не менее 5% (раньше было 50%) квартир для обеспечения жилплощадью нуждающихся граждан. Принятые поправки необходимо закрепить в региональном законодательстве. Они уточняют порядок взаимодействия сторон при передаче построенных объектов.

Депутат Дмитрий Полулях (ЕР) подчеркнул, что необходимо в планировании учитывать места отдыха водителей автобусов, разворотные площадки для общественного транспорта. В результате на конечных остановках скапливается мусор, а водителям негде принимать пищу, отсутствуют туалеты.

Также депутаты попросили учитывать объекты гражданской обороны, соцобъекты. Поправки будут рассматриваться на ближайшем заседании думы.

Татьяна Смирнова