В Волгограде будут судить автора канала за вымогательство и реабилитацию нацизма

Расследование уголовного дела в отношении администратора Telegram-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко завершено. Ему вменяют вымогательство в особо крупном размере, клевету в интернете, понуждение к действиям сексуального характера, реабилитацию нацизма, незаконное распространение порнографии (ч. 2 ст. 128.1, ч. 5 ст. 128.1, ч. 1 ст. 133, п. «б» ч. 3 ст. 163, ст. 319, п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).

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Господина Серенко задержали в июле прошлого года. Тогда же его поместили в СИЗО. По данным следствия, он вместе с сообщником вымогал у предпринимателя 6 млн руб., угрожая распространить компрометирующую информацию. Предприниматель передал требуемую сумму.

В декабре по делу крупном вымогательстве в составе группы был задержан общественник Алексей Ульянов (ст. 163 УК РФ). В мае его дело передали в суд. Слушания стартовали 24 июня.

В другом эпизоде фигурант оскорблял представителей власти из-за их профессиональной деятельности и распространял ложную информацию о жителях региона. Ему вменяется 19 преступлений.

Также установлено, что в апреле 2025 года администратор канала угрожал местной жительнице «компроматом», требуя интимной близости. Согласно следствию, после отказа он оклеветал ее и ее родственников в публикациях в интернете.

В июле того же года, по данным силовиков, Михаил Серенко опубликовал в открытом доступе порнографические материалы для неограниченного круга пользователей.

В канале публиковались тексты, которые, по заключению психолого-лингвистической экспертизы, содержат признаки реабилитации нацизма. В них отрицаются факты, установленные приговором Международного военного трибунала.

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 3,5 млн руб. Уголовное дело направляется в суд.

Нина Шевченко