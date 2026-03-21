Главные новости за 16 – 20 марта. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

«Справедливую Россию» в Саратовской области покинули порядка 60 человек. Первым организацию покинул экс-глава эсеров в регионе Артем Чеботарев.

В Саратовской области не хватает 1,2 тысяч врачей. Ежегодно около 150 медиков уходят на пенсию, примерно 100 уезжают в столицы из-за зарплат, столько же бросают профессию.

Александр Абросимов вернулся на пост министра спорта Саратовской области.

В Саратовской области в 2025 году приватизировали имущество на 150 млн руб.

В Саратове школьникам, победителям олимпиад, выплатят до 7,5 тыс. руб.

В Саратове проверять доходы депутатов будут у держателей ценных бумаг.

В Саратове меняют правила капитального ремонта.

В Саратовской области застрахована только десятая часть посевов.

В селах Саратовской области нефтяникам и программистам обещают выделять участки.

В Саратовской области сократят 10% чиновников.

Главный финансист КБПА отрицает вменяемый экс-гендиректору Шихалову ущерб.

Волгоградская область

Самолет Ан-2 разбился под Волгоградом. МАК выяснит причины крушения.

В Волгограде построят технопарк высоких технологий «Сталинград» за 236 млн.

В Волгограде планируют сделать реестр официальных парковок для самокатов.

Волжский горсуд признал региональную ячейку КОБРы экстремистской.

Парковки в Волжском станут платными и обгонят по цене Волгоград.

Полковник из Воронежа стал замначальника волгоградского Главка МВД по миграции.

Прокуратура требует от волгоградского экс-депутата Короткова 44 млн руб. за теневой бизнес.

Пензенская область

Верховный суд встал на сторону пензенского водочного завода в споре с Nemiroff.

Пенза хочет купить 34 квартиры в новостройках для сирот за 150 млн руб.

Дом в Мокшанском районе, где от угарного газа погибли пензенцы, никем не обслуживался.

Стало известно, кто возглавил министерство образования Пензенской области.

В Пензенской области изменят порядок выделения средств на срочный капремонт после ЧС.

Астраханская область

Экспорт астраханского АПК превысил план на 48% в 2025 году.

Казахстан снял запрет на транзит мяса птицы из Астрахани, Саратова, Волгограда.

Беларусь запретила ввоз скота и мяса из Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей.

Долги ЖКХ перед «Астраханской энергосбытовой компанией» выросли до 2,1 млрд руб.

Глава СКР потребовал возбудить дело из-за ликвидации троллейбусов в Астрахани.

Набережную Кутума в Астрахани благоустроят за 129 млн руб.

Стриптизер из Астрахани расчленил свою девушку в Подмосковье и покончил с собой.

Астраханская область нашла 17 млрд руб. на учителей и интернет.

Губернатор Игорь Бабушкин объявил о сокращении штата госслужащих в Астраханской области.

Астраханская область может снизить зависимость от импорта овощей.

Пороховые склады в Астрахани снова решили продавать.

Нина Шевченко