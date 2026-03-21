Главные новости за 16 – 20 марта. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
«Справедливую Россию» в Саратовской области покинули порядка 60 человек. Первым организацию покинул экс-глава эсеров в регионе Артем Чеботарев.
В Саратовской области не хватает 1,2 тысяч врачей. Ежегодно около 150 медиков уходят на пенсию, примерно 100 уезжают в столицы из-за зарплат, столько же бросают профессию.
Александр Абросимов вернулся на пост министра спорта Саратовской области.
В Саратовской области в 2025 году приватизировали имущество на 150 млн руб.
В Саратове школьникам, победителям олимпиад, выплатят до 7,5 тыс. руб.
В Саратове проверять доходы депутатов будут у держателей ценных бумаг.
В Саратове меняют правила капитального ремонта.
В Саратовской области застрахована только десятая часть посевов.
В селах Саратовской области нефтяникам и программистам обещают выделять участки.
В Саратовской области сократят 10% чиновников.
Главный финансист КБПА отрицает вменяемый экс-гендиректору Шихалову ущерб.
Волгоградская область
Самолет Ан-2 разбился под Волгоградом. МАК выяснит причины крушения.
В Волгограде построят технопарк высоких технологий «Сталинград» за 236 млн.
В Волгограде планируют сделать реестр официальных парковок для самокатов.
Волжский горсуд признал региональную ячейку КОБРы экстремистской.
Парковки в Волжском станут платными и обгонят по цене Волгоград.
Полковник из Воронежа стал замначальника волгоградского Главка МВД по миграции.
Прокуратура требует от волгоградского экс-депутата Короткова 44 млн руб. за теневой бизнес.
Пензенская область
Верховный суд встал на сторону пензенского водочного завода в споре с Nemiroff.
Пенза хочет купить 34 квартиры в новостройках для сирот за 150 млн руб.
Дом в Мокшанском районе, где от угарного газа погибли пензенцы, никем не обслуживался.
Стало известно, кто возглавил министерство образования Пензенской области.
В Пензенской области изменят порядок выделения средств на срочный капремонт после ЧС.
Астраханская область
Экспорт астраханского АПК превысил план на 48% в 2025 году.
Казахстан снял запрет на транзит мяса птицы из Астрахани, Саратова, Волгограда.
Беларусь запретила ввоз скота и мяса из Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей.
Долги ЖКХ перед «Астраханской энергосбытовой компанией» выросли до 2,1 млрд руб.
Глава СКР потребовал возбудить дело из-за ликвидации троллейбусов в Астрахани.
Набережную Кутума в Астрахани благоустроят за 129 млн руб.
Стриптизер из Астрахани расчленил свою девушку в Подмосковье и покончил с собой.
Астраханская область нашла 17 млрд руб. на учителей и интернет.
Губернатор Игорь Бабушкин объявил о сокращении штата госслужащих в Астраханской области.
Астраханская область может снизить зависимость от импорта овощей.
Пороховые склады в Астрахани снова решили продавать.