Парковки в Волжском станут платными и обгонят по цене Волгоград

Мэрия Волжского утвердила перечень улиц, где парковки станут платными. Под тариф попадает 427 машино-мест.

Первые четверть часа (15 мин) на стоянке будут бесплатными. Далее тариф составит 50 руб. в час. Для сравнения: в Волгограде стоимость парковки установлена на уровне 40 руб. в час.

Платные зоны появятся на Комсомольской площади, улицах Фонтанной, Зорге, Энгельса, проспектах Ленина, 123 и в районе кафе «Гаштет», Дружбы (дублер в 25 микрорайоне).

Плата будет взиматься только в будни с 8:00 до 20:00. Вечером и ночью, а также по выходным парковка будет бесплатной.

Запустить систему планируется к началу лета. В мэрии уточнили, что первый месяц работы парковок будет тестовым — штрафные санкции за неоплату в этот период применяться не будут.

Нина Шевченко