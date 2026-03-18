Губернатор Игорь Бабушкин объявил о сокращении штата госслужащих в Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объявил о сокращении штата госслужащих. Глава региона утвердил предложение кабмина об оптимизации и сокращении численности исполнительных органов области, сообщает канал Игоря Бабушкина в Max.

Игорь Бабушкин объявил о сокращении 10% чиновников

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

В период с 1 апреля по 1 июня 2026 года планируется сократить 10% от общего числа госслужащих. Такие же мероприятия коснутся и муниципалитетов. Игорь Бабушкин объяснил данную меру обеспечением сбалансированности бюджета.

«Подчеркну, это не касается сотрудников подведомственных учреждений здравоохранения, образования, соцсферы, занятости, физической культуры и других ведомств, оказывающих гражданам социальные услуги», — отметил глава региона. Господин Бабушкин добавил, что после оценки результатов сокращения мероприятия, направленные на повышение устойчивости бюджета, продолжатся.

Накануне аналогичные меры анонсировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Марина Окорокова