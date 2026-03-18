В Саратовской области десятки человек покинули региональное отделение партии «Справедливая Россия». Среди них оказались участники спецоперации, волонтеры, а также действующие депутаты. Те из них, кто согласился назвать причины ухода, рассказали, что сложили билеты после смены руководства реготделения, а также политического курса руководства партии. Первым организацию покинул экс-глава эсеров в регионе Артем Чеботарев. Вслед за ним из партии вышли порядка 60 человек.

Фото: Саратовская областная Дума Вячеслав Калинин возглавил саратовских эсеров в январе 2026 года

Первым в минувшем январе организацию покинул Артем Чеботарев, возглавлявший саратовских эсеров. В качестве причины он назвал решение федерального руководства назначить на его место Вячеслава Калинина. В августе 2025 года лидер партии Сергей Миронов рекомендовал выдвинуть господина Калинина на выборы в Госдуму 2026 года. Артем Чеботарев назвал такой выбор непонятным и заявил, что не видит перспектив сотрудничества. Он остался депутатом областной думы, так как избирался по одномандатному округу.

Вслед за ним из партии вышли трое депутатов советов Энгельсского района (Энгельс – спутник областного центра – «Ъ»). Среди них – Максим Звонов, Андрей Лисогоров, а также Антон Ахмадулин. «Я стал свидетелем действий центрального руководства партии „Справедливая Россия“, с которыми не могу согласиться, – заявил он. – Они противоречат ценностям и принципам, которые я считал основополагающими», – рассказал «Ъ» Антон Ахмадулин. Депутаты заверили, что продолжат выполнять свои обязательства перед избирателями.

Партию покинули и действующие участники СВО. «Проанализировав все события, я понял, какого курса сейчас придерживается эта партия, и тоже решил покинуть ее ряды», – пояснил «Ъ» комиссованный по ранению участник СВО Алексей Литвиненко. Вместе с ним из партии вышли военнослужащие Булат Каукенов и Виталий Сербаев, а также боец с позывным «Алтай».

Вместе с рядовыми членами только отделение в Энгельсе покинули около сорока человек. Помощник депутата Антона Ахмадулина София Коновалова, также вышедшая из партии, назвала это реакцией на кадровые перестановки в региональном руководстве в конце 2025 года. Кроме того, десять человек вышли из кировского районного отделения Саратова.

Председатель отделения партии во Фрунзенском районе областного центра Павел Фролов в качестве причины ухода назвал разочарование в политике партии. Он рассказал, что многие пришли в «Справедливую Россию» вслед за Артемом Чеботаревым и Захаром Прилепиным, надеясь на реальные изменения. «На самом деле последние несколько лет люди работали в реальности партийных интриг, идейных людей Прилепина по-тихому из партии вычищали»,– заявил господин Фролов.

Председатель общественного совета поселка Поливановка Дмитрий Поспелов связал свой уход с утратой доверия к партийной работе. Он отметил, что при прежнем руководстве партия показывала рост и обретала авторитет. «На сегодняшний день не вижу возможностей и вариантов для работы в партии, но продолжу активно заниматься общественной деятельностью», – подчеркнул господин Поспелов.

Волонтер из Ртищевского района Сергей Миронов, совершивший более двадцати поездок в зону СВО, тоже покинул ряды эсеров. Он доставлял гуманитарную помощь под Авдеевку, привозил медикаменты и стройматериалы, а также проводил мастер-классы по боксу в Донецке. В общей сложности отделение «СРПзП» в Саратовской области покинули порядка 60 человек.

Никита Маркелов