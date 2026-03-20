В Волгограде построят технопарк высоких технологий «Сталинград» за 236 млн

В Ворошиловском районе Волгограда появится технопарк в сфере высоких технологий «Сталинград». На создание направят 235,8 млн руб. из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: УК ООО «Технопарк «Сталинград»

Фото: УК ООО «Технопарк «Сталинград»

Технопарк построят в пойме реки Царицы. По данным регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, сейчас проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. Территория «Сталинграда» займет 3,2 га, где возведут объекты инфраструктуры площадью более 36 тыс. кв. м.

«Создание центра — это стратегический шаг к формированию инновационной среды, способной обеспечить долгосрочный рост промышленного сектора, повысить технологический уровень предприятий, увеличить их производительность и выйти на новые уровни конкурентоспособности», — сообщили в администрации Волгоградской области. В 2024 году технопарк «Сталинград» стал официальным оператором «Сколково».

В ближайшие два года, по информации Правительства РФ, федеральный центр окажет поддержку российским регионам, которые помогали бизнесу формировать инфраструктуру для индустриальных и промышленных технопарков. Отбор субъектов проводил Минпромторг РФ. «Для того чтобы получить господдержку, на территории парков должны реализовываться проекты в области авиационной промышленности, автопрома, легкой промышленности, нефтегазового и энергетического машиностроения, производства детских товаров, станкоинструментальной промышленности — всего более 30 направлений», — заявили в российском правительстве.

Средства на компенсацию затрат, связанных с реализацией проектов по развитию таких площадок, выделят восьми регионам — Башкортостану, Татарстану, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Омской и Челябинской областям, а также Москве. Общая сумма господдержки — более 46,5 млрд руб.

Марина Окорокова