В Саратовской области сократят 10% чиновников

В Саратовской области на 10% сократят число госслужащих. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Согласно документу, сокращение пройдет в два этапа. До 1 мая и до 1 сентября текущего года руководители должны подготовить и внести на утверждение регионального правительства проекты нормативных актов по сокращению численности штата. До 15 мая и до 15 сентября 2026 года подчиненных уведомят о возможном увольнении.

До 1 января 2027 года штатную численность госорганов нельзя будет увеличить, кроме случаев перераспределения полномочий между ними. Иным органам государственной власти и местного самоуправления области также рекомендовано принять соответствующие решения. Документ вступил в силу накануне, 16 марта 2026 года.

Марина Окорокова