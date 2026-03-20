Александр Абросимов вернулся на пост министра спорта Саратовской области

Пост министра спорта Саратовской области с 24 марта официально займет Александр Абросимов. Сейчас он работает с приставкой «и.о.». Постановление подписал губернатор Роман Бусаргин, сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Александр Абросимов вновь назначен министром спорта с 24 марта 2026 года

Фото: Министерство спорта Саратовской области

Александр Абросимов сменил в начале февраля на посту министра спорта Олега Дубовенко, занимавшего эту должность с октября 2022 года. Господин Дубовенко ушел исполнять обязанности главы Балашовского района.

Будущий министр спорта Александр Абросимов уже руководил этим министерством с 2015-го по 2022 год. Тогда оно называлось министерством спорта, молодежной политики и туризма. В апреле 2022-го господин Абросимов покинул пост министра по собственному желанию.

Александр Абросимов родился в Саратове в 1979 году, окончил местный юридический институт МВД, после чего с 2003 года работал в спорткомплексе, а затем в региональном министерстве по физической культуре, спорту и туризму, где прошел путь от консультанта до начальника отдела. С 2012 года он занимал должности заместителя министра, первого заместителя, а в июле 2015 года возглавил министерство спорта, молодежной политики и туризма Саратовской области.

Марина Окорокова