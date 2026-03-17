Стало известно, кто возглавил министерство образования Пензенской области

В Пензенской области назначили нового министра образования. Пост, пока с приставкой «и.о.», заняла Лариса Казакова. Ее представил на заседании регионального правительства губернатор Олег Мельниченко. Об этом сообщает Telegram-канал главы региона.

Лариса Казакова возглавила пензенский минобр

Фото: t.me / omelnichenko Лариса Казакова возглавила пензенский минобр

Госпожа Казакова родилась в Баку. В 2002 году окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности «История». Работала замдиректора по научно-методической работе в школе № 37 в Пензе. Является председателем регионального отделения «Поискового движения России» с 2013 года. С 2022 года Лариса Казакова была директором Пензенского колледжа транспортных технологий. В 2023 году по инициативе госпожи Казаковой был открыт Музей СВО на базе СПО. В 2024 году и.о. министра окончила Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского и получила квалификацию магистра психологии.

«Пожелал Ларисе Владимировне успехов на непростой должности министра образования. Уверен, что она справится», — сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Ранее губернатор отправил в отставку предыдущего министра образования региона Алексея Фомина. Причиной были названы «провалы в воспитательной работе, в организации питания школьников и ремонта образовательных учреждений». В январе 2026 года он получил выговор за срыв контрактов на питание в 50 школах Пензы. В должности министра господин Фомин пробыл чуть больше года.

Марина Окорокова