Глава СКР требует возбудить дело из-за ликвидации троллейбусов в Астрахани

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с ликвидацией троллейбусной сети в Астрахани. Поводом для вмешательства главы ведомства стало обращение местной жительницы через соцсети, сообщили в информцентре ведомства.

Заявительница не согласна с тем, как устанавливаются обстоятельства закрытия трамвайно-троллейбусного парка (МУПТП) на площади Карла Маркса. Экологически чистый транспорт ходил по Астрахани с 1967 по 2017 год (трамваи прекратили работу в 2007-м). Как утверждается в обращении, инфраструктура — контактная сеть и тяговые подстанции — были изношены, однако мер по ремонту не принималось. В итоге троллейбусы заменили коммерческими автобусами, что, по мнению астраханки, негативно сказалось на экологии и здоровье жителей.

В СУ СКР по Астраханской области уже расследуется уголовное дело, инициированное по поручению господина Бастрыкина. В сообщении отмечается, что до сих пор никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности.

Глава ведомства поручил руководителю областного управления Ибрагиму Могушкову отчитаться о результатах расследования. Центральный аппарат ведомства контролирует ход исполнения требования.

В 2016 году у МУПТП образовалась кредиторская задолженность в 6,7 млн руб., которая к 2023 году сократилась до 1,69 млн руб. В 2022 году предприятие зафиксировало недостачу имущества на 1,1 млн руб. из-за краж на тяговых подстанциях, но в полицию заявления не подавались. Еще 1 млн руб. составила недостача не найденного имущества. В 2023 году доходы от аренды имущества троллейбусного парка составили 7,2 млн руб., однако 122 арендатора не имели договоров, что привело к упущенной выгоде в 1,2 млн руб. Проверка показала устойчивое финансовое состояние предприятия с низким риском банкротства, но власти решили закрыть МУПТП для предотвращения возможных проблем.

