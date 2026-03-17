В Пензенской области похоронили семерых погибших от угарного газа
В Мокшанском районе Пензенской области 15 марта похоронили семерых погибших от отравления угарным газом в деревне Заречной. Родственникам пензенцев выплатили по 1 млн руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на главу района Алевтину Решетченко.
Фото: Прокуратура Пензенской области
ЧП произошло в ночь на 13 марта 2026 года. Семь пензенцев погибли от отравления угарным газом в восьмиквартирном двухэтажном доме. Следствие установило, что утечка была связана с эксплуатацией газового оборудования. Были назначены судмедэкспертизы. Кроме того, региональный СК проверит техническое состояние газового оборудования в доме.
После трагедии губернатор Олег Мельниченко дал поручения профильным ведомствам оказать родственникам необходимую помощь и выплатить по 1 млн руб. «Деньги уже выплачены. В воскресенье были похороны», — сообщила глава Мокшанского района Алевтина Решетченко.
Также руководитель муниципалитета уточнила, что в доме, где произошла трагедия, сейчас живет одна семья. Остальные квартиры нежилые.