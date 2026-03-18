Стриптизер из Астрахани расчленил свою девушку в Подмосковье и покончил с собой

Стриптизер из Астраханской области расчленил свою 33-летнюю сожительницу в Красногорске днем 18 марта. Тело женщины было обнаружено в двух чемоданах возле мусорных контейнеров. СК Подмосковья начал расследование убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Личность погибшей установлена.

В прокуратуре сообщили, что убийство произошло на фоне ранее возникшего конфликта. Следствие полагает, что именно астраханец вынес останки из квартиры, расположенной в доме на Подмосковном бульваре, 10. Вскоре после этого мужчина покончил с собой.

Следователи и криминалисты работали на месте происшествия, назначаются необходимые экспертизы. Ход расследования контролирует красногорская городская прокуратура.

По данным Telegram-каналов, у астраханца были проблемы с деньгами и наркотиками.

