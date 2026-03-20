Экспорт астраханского АПК превысил план на 48% в 2025 году
По итогам 2025 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Астраханской области превысил плановые показатели на 48%, достигнув около 1 млн тонн. Об этом сообщил вице-губернатор Денис Афанасьев.
Отгрузки осуществлялись в 24 страны. Основными покупателями стали Иран, Казахстан, Туркменистан, Беларусь и Узбекистан.
В структуре зарубежных поставок за прошлый год: 4,76 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, порядка 1,3 тыс. тонн мясной продукции, а также 802 тонны товаров пищевой и перерабатывающей промышленности.