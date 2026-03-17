В Саратове проверять доходы депутатов будут у держателей ценных бумаг

В Саратовской области для контроля за крупными сделками депутатов будут направляться запросы в различные ведомства. Соответствующие поправки регионального законодательства обсуждались в областной думе на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Фото: Саратовская областная Дума

Председатель комитета Саратовской областной думы Сергей Овсянников («ЕР») напомнил, что региональное законодательство необходимо привести в соответствии с федеральным.

Так с учетом изменений федерального законодательства на сайте областной думы необходимо размещать информацию об исполнении депутатами обязанности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе. Также должна быть размещена информация о применении к депутату меры ответственности в виде предупреждения в случае нарушения им ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами, непредставление сведений о доходах и расходах либо представление заведомо неполных, недостоверных сведений.

Господин Овсянников подчеркнул, что совершенствуется порядок проверки достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими государственные должности в счетной палате области.

В перечень организаций, в которые председателем областной думы направляются запросы в ходе проверок, включается Банк России, центральный каталог кредитных историй, бюро кредитных историй, держатели реестра владельцев ценных бумаг.

Татьяна Смирнова