Беларусь запретила ввоз скота и мяса из Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей

Республика Беларусь временно ограничила ввоз скота и животноводческой продукции из России, в том числе Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей. Меры действуют с 13 марта 2026 года. Соответствующее указание опубликовал минсельхоз республики.

Поставки кормов и скота из трех регионов "Ъ - Средняя Волга" запретила Беларусь

Фото: Минсельхоз Астраханской области

В документе говорится, что в связи с ухудшением эпизоотической ситуации в отдельных субъектах РФ с вышеуказанных территорий запрещено поставлять крупный и мелкий рогатый скот, репродуктивный материал животных, молоко и молочные продукты, а также мясо. Кроме того, в Беларусь нельзя ввозить охотничьи трофеи, полученные от парнокопытных, кожевенное, рогокопытное и овчинно-меховое сырье, корма и кормовые добавки с содержанием компонентов животного происхождения.

Также департамент ветеринарного и продовольственного надзора республики временно ограничил поставки кормов растительного происхождения, за исключением готовых кормов для кошек, собак, грызунов и аквариумных рыб. Нельзя ввозить дождевых червей и их коконы, выращенные в вермикультуре.

Согласно документу, товары из списка выше, которые уже выехали с территории России до 12 марта 2026 года, будут доставлены в пункт назначения.

Кроме регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга», ограничения распространились на территории СКФО, Республику Калмыкию, Алтай и Бурятию, Алтайский край, а также Новосибирскую, Омскую, Самарскую, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую и Оренбургскую области.

Марина Окорокова