Пороховые склады в Астрахани снова решили продавать

В Астрахани повторно выставят на торги объект культурного наследия федерального значения — комплекс пороховых складов, датируемый первой четвертью XVIII — началом XIX века. Ранее памятник, расположенный на ул. Николая Островского, уже предлагался инвесторам за 1 руб., однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Комиссия по приватизации госимущества отменила прежнее решение об условиях приватизации. Сейчас утверждены новые параметры сделки. Объект по-прежнему будет реализовываться единым лотом с начальной ценой 1 руб. Шаг аукциона установлен в размере 121,8 тыс. руб.

Изменения коснулись инвестиционных обязательств будущего собственника. В отличие от предыдущих условий, обязывавших провести полный цикл восстановительных работ до конца 2029 года, новый график предусматривает поэтапную реставрацию. Согласно утвержденному плану, разработка научно-проектной документации должна быть завершена в 2026–2028 годах. Непосредственно ремонтно-реставрационные работы запланированы на 2029–2033 годы. При этом на собственника возлагается обязанность по поддержанию объекта в надлежащем состоянии в течение всего срока эксплуатации.

Комплекс включает четыре строения: три складских помещения и караульную службу. Его возведение исторически связывают с деятельностью Петра I по укреплению южных рубежей. Сейчас от памятника остались руины, он требует проведения комплексных научно-реставрационных работ.

Нина Шевченко