В Пензенской области изменят порядок выделения средств на срочный капремонт после ЧС

Власти Пензенской области хотят изменить порядок выделения денег из бюджета на срочный капремонт многоквартирных домов после аварий и ЧС. Соответствующее постановление сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Документ, размещенный на сайте правительства, устанавливает механизм предоставления субсидий на безвозвратной основе двум категориям получателей.

В Пензенской области изменят порядок выделения средств из бюджета на срочный капремонт МКД после ЧС

В Пензенской области изменят порядок выделения средств из бюджета на срочный капремонт МКД после ЧС

Фото: Информационный центр СКР, Коммерсантъ

Речь идет о случаях, когда дом серьезно пострадал из-за аварии или чрезвычайной ситуации муниципального либо регионального уровня, а денег на его восстановление недостаточно. Получать средства будут Фонд капремонта и муниципалитеты, если своих средств на восстановление недостаточно. Субсидии направят организациям без налоговой задолженности, банкротств и дисквалифицированного руководства и не являющимся иноагентами. Главным распорядителем средств назначено Министерство ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Для получения средств претендентам необходимо подать заявление и пакет документов в министерство. Ведомство проверит бумаги в течение десяти рабочих дней и примет решение. Среди обязательных условий — включение дома в региональную программу капремонта и подтвержденная нехватка собственных средств на восстановление.

В случае положительного решения с получателем заключается соглашение. Деньги перечислят на счет фонда или в бюджет муниципалитета. Результатом предоставления субсидии станет количество отремонтированных домов. Если деньги используют не по назначению или не выполнят работы в срок, их придется вернуть в областной бюджет. Кроме этого, согласно постановлению, не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года объем средств субсидии также подлежит возврату в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ.

Марина Окорокова