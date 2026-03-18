Астраханская область нашла 17 млрд на учителей и интернет

Образовательный бюджет Астраханской области в 2026 году превысит 17 млрд руб. Об этом сообщила глава регионального министерства образования Мария Шалак на пресс-конференции.

Из этой суммы около 1,14 млрд руб. направят на реализацию трех нацпроектов — «Молодежь и дети», «Семья» и «Экономика данных». Министр отметила, что финансирование выросло на 5 млн руб. по сравнению с прошлым годом.

На выделенные средства запланирован капремонт четырех школ, трех детских садов и двух корпусов политехнического колледжа. Также деньги пойдут на выплаты классным руководителям, оснащение учебных кабинетов и подключение школ к интернету.

Глава ведомства уточнила, что основная часть средств пойдет на социальные обязательства. По ее словам, при формировании бюджета учитывались изменения, связанные с повышением МРОТ и увеличением различных выплат. «Все социальные гарантии, которые должны быть обеспечены, в этом году предусмотрены у нас в полном объеме», — пояснила госпожа Шалак.

Нина Шевченко