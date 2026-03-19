Пенза хочет купить 34 квартиры в новостройках для сирот за 150 млн рублей

С 13 по 19 марта мэрия Пензы объявила 15 тендеров на покупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Городские власти готовы потратить на квартиры более 149,9 млн руб. Информация размещена на ЕИС «Закупки».

Администрация собирается приобрести в муниципальную собственность 34 квартиры в новостройках Пензы. Согласно документации, для покупки рассматриваются площадки в домах от 2024 года постройки. Жилье не должно быть аварийным. Квартиры должны быть уже готовы к проживанию. Из контрактов следует, что требуется жилплощадь в пределах 35-40 кв. м.

Квартиры, которые муниципалитет приобретает для детей, не должны составлять более 25% от всего жилья в одном многоквартирном доме.

На портале «Госзакупок» опубликовано четыре аукциона с максимальной начальной ценой 17,64 млн руб. каждый. Еще два аукциона стартуют с 13,23 млн, три — с 8,82 млн, остальные — с 4,41 млн руб. Заявки на участие принимаются до 23-26 марта.

Нина Шевченко