Наставников ищут в селе

В Саратовской области не хватает более тысячи врачей. На депутатских слушаниях обсудили реализацию новых федеральных норм кадровой политики. C 1 марта в силу вступил закон, который запрещает дистанционное обучение медиков и вводит обязательное наставничество. Сейчас в регионе работают менее 8,6 тыс. врачей и почти 20 тыс. средних медработников. Требуется еще более 1,2 тыс. врачей и примерно столько же среднего персонала. Ежегодно около 150 медиков уходят на пенсию, примерно 100 уезжают в столицы из-за зарплат, столько же бросают профессию. Для решения проблемы развивают целевое обучение, в прошлом году заключили рекордное число договоров. Молодым врачам полагается наставник, но в отдаленных селах его может не быть, отметили в парламенте.

Фото: Саратовская областная Дума

В ноябре 2025 года приняли федеральный закон, который меняет систему подготовки медицинских кадров. Реформирование образования началось с 1 марта. В области серьезный дефицит квалифицированных специалистов, а работающие врачи перегружены. Выпускники медицинских вузов после диплома не идут работать в государственные учреждения. Новый закон запрещает дистанционное обучение, ужесточает требования к образовательным организациям и вводит обязательное наставничество. Также пересматривают систему целевого обучения.

Первый замминистра здравоохранения региона Елена Степченкова сообщила данные по кадрам. В области работают почти 8,6 тыс. врачей и почти 20 тыс. медработников среднего звена. В этом году потребность во врачах составила 1232 человека, а в среднем медперсонале — 1291 человек. Кадровый дефицит усиливают несколько факторов. Около 150 медработников ежегодно выходят на пенсию. Примерно 100 квалифицированных специалистов в год уезжают в Москву и Санкт-Петербург из-за более высоких зарплат. Часть медиков уходит в частные клиники. Еще более 100 человек в прошлом году полностью оставили профессию.

Чтобы закрыть потребность, в регионе активно развивают целевое обучение. В 2025 году заключили рекордное число договоров: 484 на специалитет и 234 на ординатуру. После обучения эти специалисты должны будут отработать по профессии. Для работы на селе медикам предоставляют жилье.

Для молодых врачей теперь вводят обязательную систему наставничества. Но на депутатских слушаниях выяснилось, что в отдаленных селах наставников зачастую просто нет. С 1 марта наставничество обязательно для ряда специальностей: хирургов, кардиологов, онкологов, лучевых терапевтов. Срок работы с наставником составляет от одного до трех лет, но для сельских территорий и малых городов его сократили. Правило касается и бюджетников, и тех, кто учился платно. За наставничество полагаются стимулирующие выплаты.

Ректор медицинского университета Андрей Еремин обратил внимание, что до выпуска студентов осталось полгода, а в некоторых учреждениях наставников нет. Депутатов заинтересовало, что делать, если молодой узкий специалист приехал в отдаленное село, а старшего коллеги там не оказалось. Участники совещания предложили дистанционный формат: наставник работает в другой больнице и консультирует новичка удаленно. Депутаты на это заметили, что такое предложение противоречит сути нового закона. Закон как раз признал дистанционное обучение менее эффективным, но теперь к нему приходится возвращаться.

Татьяна Смирнова