В селах Саратовскойобласти нефтяникам и программистам обещают выделять участки

В Саратовской области планируют привлечь дефицитных специалистов, включая айтишников и нефтяников, в сельские районы, предлагая им бесплатные земельные участки на шесть лет. Эти земли можно использовать для строительства жилья или ведения личного подсобного хозяйства, а позже — выкупить в собственность.

Инициативу выдвинула глава комитета по аграрным вопросам областной думы Антонина Галяшкина. Она предложила расширить программу, включив в неё не только традиционных сельских специалистов, но и работников IT, энергетики, геологов, архитекторов, управленцев и представителей сферы обслуживания.

Идея получила одобрение в нескольких инстанциях, включая прокуратуру. Однако некоторые депутаты выразили сомнения, отметив, что раздавать землю, особенно сотрудникам крупных компаний, может быть нецелесообразно. Также были вопросы по поводу возможного нахождения участков в охраняемых природных зонах.

Сторонники программы ответили, что села пустеют, а земельные ресурсы в регионах избыточны. Для привлечения квалифицированных кадров, по их мнению, необходимы стимулы, а бесплатная земля — один из эффективных способов.

Депутаты поддержали законопроект единогласно. Дальнейшее рассмотрение проекта находится на стадии областной думы.

Татьяна Смирнова