Волжский горсуд признал региональную ячейку КОБРы экстремистской

Волжский горсуд Волгоградской области удовлетворил иск регионального управления минюста о признании экстремистской деятельности Волгоградского отделения организации «Комитет безопасности России» (КОБРа) и запретил ее работу на территории области, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным суда, фигуранты уголовного дела — Борис Шнайдер, Александр Гайворонский, Сергей Дорофеев, Леонид Лаврентьев, осужденные ранее по статьям о публичных призывах к экстремизму и организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 280, ч. 2 ст. 282.1 УК РФ), создали неформальное объединение «ностальгирующих россиян». Они ставили своей целью насильственную смену власти и восстановление СССР, планируя оказывать вооруженное сопротивление против представителей властей, уточнил суд.

Деятельность регионального отделения КОБРы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. В сентябре и декабре 2023 года Волжский городской суд вынес обвинительные приговоры в отношении Гайворонского, Дорофеева, Лаврентьева и Шнайдера. Им было назначено по три года колонии общего режима.

Решение о запрете деятельности организации на территории Волгоградской области должно быть исполнено немедленно. Однако оно еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Нина Шевченко